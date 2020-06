Après la nouveauté de la recherche par dates, dans la dernière version bêta, WhatsApp teste certaines fonctionnalités très attendues telles que la possibilité d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils.

WABetaInfo a découvert une série de fonctions testées dans les dernières versions bêta de WhatsApp pour iOS et Android. La plus intéressante est certainement le support de l’accès multi-appareils. Cela changera radicalement la façon dont les utilisateurs utilisent la plateforme. Cette fonction n’est pas encore disponible pour les bêta-testeurs publics, mais uniquement dans les versions internes. Cependant, WABetaInfo a découvert que la fonction est testée avec un maximum de quatre appareils connectés simultanément (actuellement la limite est de deux).

Une autre fonction vous permettra de visualiser la quantité d’espace occupé par les médias WhatsApp sur les smartphones, avec beaucoup plus de détails que ceux disponibles à ce jour. Les prochaines versions de l’application vous permettront également de supprimer tous les messages d’un chat, à l’exception de ceux marqués comme « favoris ». Ainsi, il sera plus simple de ne garder que les choses les plus importantes.

Enfin, les dernières versions bêta prennent également en charge les vidéos ShareChat. Le service est peu connu en Occident, mais c’est un réseau social qui comprend des salles de chat et d’autres contenus vidéo qui peuvent être facilement partagés sur WhatsApp.

Ces nouveautés pourraient arriver avec les futures mises à jour de WhatsApp.