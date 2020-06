La nouvelle version bêta de WhatsApp pour iOS comprend une fonction qui vous permet de rechercher des messages par date.

Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs pourront retrouver un message de manière plus simple en utilisant également le nouveau filtre de date. Pour ce faire, il suffira de lancer la recherche et de cliquer sur l’icône bleue représentant un calendrier. Une fois la nouvelle fenêtre ouverte, l’utilisateur peut sélectionner la date de recherche des messages envoyés et reçus un jour particulier.

Cette nouvelle fonction est encore en version bêta, mais elle pourrait être disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines