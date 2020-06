Apple a décidé de changer le nom d’un de ses magasins écossais : Apple Buchanan Street qui devient simplement Apple Glasgow pour des questions de « justice raciale ».

Le nom a été remplacé directement et sans aucune déclaration de la société, sur le site officiel. La décision est intervenue à un moment très délicat, résultant du meurtre de George Floyd aux États-Unis et des manifestations antiracismes qui ont suivi.

Apple a lancé une série d’initiatives pour lutter contre les inégalités raciales. Même si l’entreprise n’a pas commenté ce changement de nom, il est clair qu’il est lié précisément à des raisons de « justice raciale ».

Comme vous le savez, dans différentes parties du monde, certains manifestants ont renversé et détruit les statues de personnages historiques controversés, qui dans leur vivant avaient eu un comportement antiraciste. À Glasgow, les militants ont commencé à renommer les rues avec des noms liés à la traite négrière en installant des panneaux de signalisation personnalisés. Buchanan Street est une rue dédiée à Andrew Buchanan, propriétaire de plantations et de plusieurs esclaves de couleur. Cette rue a été rebaptisée “George Floyd” par les manifestants. Même Apple a préféré de ne plus être liée à ce personnage en changeant le nom du magasin.

Comme mentionné précédemment, Apple a déjà pris plusieurs initiatives en faisant don de millions de dollars à des associations qui luttent contre le racisme, en aidant les communautés de couleur et en encourageant l’embauche parmi les communautés moins représentées.