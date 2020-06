Tim Cook annonce une nouvelle initiative d’Apple en faveur de l’égalité raciale et de justice, avec un fonds de 100 millions de dollars. Cette initiative intervient peu de temps après la mort de George Floyd, des manifestations et de la lettre ouverte d’Apple dédiée à la lutte contre le racisme et l’injustice aux États-Unis.

Apple a confié l’initiative « Racial Equity and Justice » à Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales de l’entreprise. L’objectif de ce fonds est de mettre en place des projets éducatifs, économiques et politiques. Tim Cook a expliqué que ces projets permettront de mettre les communautés de couleurs sur le même pied d’égalité : « nous pouvons et devons faire plus pour embaucher, développer et soutenir ceux des groupes sous-représentés ».

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple’s committed to being a force for that change. Today, I’m proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp — Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020

Apple a également prévu de lancer un nouvel Apple Entrepreneur Camp destiné au développeurs noirs. Rappelons qu’un premier Apple Entrepreneur Camp a vu le jour en 2019, mais celui-ci se destinait uniquement aux femmes.

Pour finir, l’initiative « Racial Equity and Justice » ne concerne pour le moment que les États-Unis, mais Apple prévoit de l’étendre dans d’autres pays.