Tim Cook a publié une déclaration sur le site d’Apple indiquant que la société est attachée à la diversité et permet aux gens de « créer un monde meilleur ». La page d’accueil d’Apple.com affiche désormais une grande image noire avec les mots « Speaking up on racism ».

À la suite de protestations contre le meurtre de George Floyd et les nombreuses personnes qui ont exhorté Apple à commenter publiquement ce qui s’est passé, Tim Cook a publié une déclaration sur la position de l’entreprise à ce sujet.

La lettre, déjà partagée en interne aux employés, a été publiée sur le site officiel d’Apple :

« À l’heure actuelle, il y a une douleur profondément gravée dans l’âme de notre nation et dans le cœur de millions de personnes. Pour rester unis, nous devons nous défendre les uns les autres et reconnaître la peur, la blessure et l’indignation provoqués à juste titre par le meurtre insensé de George Floyd et une histoire de racisme beaucoup plus longue.

Ce passé douloureux est toujours présent aujourd’hui – non seulement sous la forme de violence, mais dans l’expérience quotidienne d’une discrimination profondément enracinée. Nous le voyons dans notre système de justice pénale, dans le nombre disproportionné de maladies dans les communautés noires et brunes, dans les inégalités dans les services de quartier et dans l’éducation que reçoivent nos enfants.

Bien que nos lois aient changé, la réalité est que leurs protections ne sont toujours pas universellement appliquées. Nous avons vu des progrès depuis l’Amérique où j’ai grandi, mais il est également vrai que les communautés de couleur continuent de subir la discrimination et les traumatismes.

J’ai entendu tellement de gens que vous avez peur – peur dans vos communautés, peur dans votre vie quotidienne et, plus cruellement encore, peur dans votre propre peau. Nous ne pouvons avoir de société digne d’être célébrée que si nous ne pouvons garantir l’absence de peur à toute personne qui donne à ce pays son amour, son travail et sa vie.

Chez Apple, notre mission a été et sera toujours de créer une technologie qui permet aux gens de changer le monde pour le mieux. Nous avons toujours puisé notre force dans la diversité, accueilli des gens de tous les horizons dans nos magasins du monde entier et nous nous sommes efforcés de construire une Apple qui soit inclusive pour tous.

Mais nous devons faire plus. Nous nous engageons à poursuivre notre travail pour apporter des ressources et des technologies essentielles aux systèmes scolaires mal desservis. Nous nous engageons à continuer de lutter contre les forces de l’injustice environnementale – comme le changement climatique – qui nuisent de manière disproportionnée aux communautés noires et aux autres communautés de couleur. Nous nous engageons à regarder en nous et à faire avancer les progrès sur l’inclusion et la diversité, afin que chaque grande idée puisse être entendue. Et nous faisons des dons à des organisations, notamment l’initiative Equal Justice, qui contestent l’injustice raciale et l’incarcération de masse.

Pour créer le changement, nous devons réexaminer nos propres vues et actions à la lumière d’une douleur profondément ressentie mais trop souvent ignorée. Les questions de dignité humaine ne resteront pas à l’écart. À la communauté noire – nous vous voyons. Vous comptez et votre vie compte.

C’est un moment où beaucoup de gens peuvent ne vouloir rien de plus qu’un retour à la normalité, ou à un statu quo qui n’est confortable que si nous détournons notre regard de l’injustice. Aussi difficile que cela puisse être d’admettre, ce désir est lui-même un signe de privilège. La mort de George Floyd est une preuve choquante et tragique que nous devons viser beaucoup plus haut qu’un avenir «normal» et en construire un qui soit à la hauteur des idéaux les plus élevés d’égalité et de justice.

Pour reprendre les mots de Martin Luther King, « Chaque société a ses protecteurs du statu quo et ses fraternités d’indifférents qui sont connus pour avoir traversé les révolutions. Aujourd’hui, notre survie même dépend de notre capacité à rester éveillé, à nous adapter aux nouvelles idées, à rester vigilants et à relever le défi du changement. »

À chaque respiration, nous devons nous engager à être ce changement et à créer un monde meilleur et plus juste pour tous.

Tim Cook »