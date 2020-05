Apple TV+ diffusera bientôt tous les épisodes de Fraggle Rock, une émission télévisée pour enfants dont la société a récemment acheté tous les droits.

Apple a conclu un accord avec la société de Jim Henson non seulement pour diffuser les anciens épisodes de Fraggle Rock sur Apple TV+, mais également pour produire de nouveaux épisodes de l’une des émissions pour enfants les plus appréciées aux États-Unis. Petits et grands trouveront les personnages classiques de la série, tels que Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Traveling Matt.

Fraggle Rock est une série pour enfants dont les protagonistes sont des marionnettes de la série Muppet, appelée Fraggles. L’émission a déjà été diffusée en France, il y a de nombreuses années. La vision de Fraggle Rock était de représenter un monde amusant, mais aussi avec un système de relations assez complexe entre les différentes “races” de créatures, pour une véritable allégorie du monde humain, où chaque groupe n’a pas conscience d’être important pour l’autre.

Apple a acheté les droits exclusifs pour diffuser les 96 épisodes de la série originale diffusée entre 1983 et 1987. C’est donc la première série non originale à arriver sur Apple TV+, signe d’un gros changement qui pourrait amener d’autres contenus sur la plateforme. Le contenu “original” sera toujours au centre de la stratégie de l’entreprise, mais pour étoffer le catalogue, il sera essentiel d’acquérir les droits sur des contenus déjà produits et créés par des tiers.

Avec cette acquisition, Apple fournira aux abonnés un endroit unique où ils pourront regarder tous les épisodes de Fraggle Rock, qui appartenait auparavant à HBO. L’ensemble du catalogue sera disponible dans les prochains jours, tandis que la saison spéciale “Fraggle Rock: Rock On” est déjà disponible avec une série de mini-épisodes qui traitent de la vie des marionnettes en période de pandémie.