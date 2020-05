Apple TV+ propose un contenu adapté à tous les âges et Apple voulait se concentrer sur les plus jeunes, avec un nouveau spot publicitaire.

The Next Generation est le nom du spot qui comprend toutes les séries télévisées et les films Apple TV+ conçus pour inspirer la nouvelle génération avec des histoires d’exploration, de rêves et de toutes ces expériences qui peuvent aider un jeune à s’exprimer.

Dans la publicité, Apple a joint certains de ses contenus tels que Helpsters et le joli court métrage d’animation Here We Are. Avec ce spot, Apple vise évidemment à augmenter la base d’utilisateurs de son service, dans le but d’attaquer les concurrents avec un contenu original qui sera prochainement également soutenu par du contenu non original pour étendre le catalogue.