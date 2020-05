À ce jour, Apple TV+ ne propose que des contenus originaux, car Apple a choisi d’investir exclusivement dans des acteurs, des scénaristes et des réalisateurs plutôt que dans des films ou séries existants. Mais, les choses pourraient changer dans les prochains mois.

Selon Bloomberg, Apple achète les droits pour des séries télévisées plus anciennes et les films hollywoodiens qui seront proposés aux abonnés Apple TV+. De plus, le même rapport confirme que la plateforme a dépassé les 10 millions d’abonnés en février, même si ce chiffre inclut de nombreux utilisateurs qui ont activé les 12 mois gratuits offerts pour l’achat d’un nouvel appareil. En outre, il semble que seulement la moitié des abonnés aient effectivement utilisé le service en février, également en raison du contenu limité disponible.

Aussi pour ces raisons, il semble qu’Apple ait déjà acheté les droits de plusieurs films et séries TV auprès de différentes maisons de distribution. Pour autant, la firme californienne ne limiterait pas les investissements pour de nouveaux contenus originaux.

Il est probable que ce choix ait eu lieu lors de la pandémie du COVID-19 qui a bloqué de nombreuses productions, avec des retards conséquents dans leur distribution sur Apple TV+. De plus, il ne fait aucun doute que se concentrer sur le contenu original signifie seulement offrir peu de nouveautés aux utilisateurs pendant au moins les 2 ou 3 prochaines années. Pour cette raison, les abonnés pourrait avoir beaucoup plus de contenu non original entre les films et les séries télévisées des dernières années dans les mois à venir.

Pour le moment, il semble qu’Apple souhaite se concentrer sur les classiques du cinéma et de la télévision, et non sur les productions récentes. Parmi les accords possibles, il y aurait celui avec MGM pour la distribution de toute la saga James Bond.