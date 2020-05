Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoirait de lancer un nouveau iPad de 10,8, un iPad mini de 9″ et les lunettes AR.

Dans une note aux investisseurs de TF Securities, Ming-Chi Kuo s’attend à ce que deux nouveaux iPad arrivent dans un proche avenir. Dans la seconde moitié de 2020, un nouvel iPad 10,8 pouces devrait être dévoilé. Celui-ci remplacerait le modèle de 10,5 sorti en 2019 ou une mise à jour de l’iPad Air. Au cours du premier semestre 2021, un nouvel iPad mini de 8,5 pouces ou 9 pouces pourrait également voir le jour. Ce serait une belle augmentation de taille d’écran par rapport aux 7,9 pouces actuels du modèle lancé en 2019.

Kuo prédit que ces modèles “suivront la stratégie du produit iPhone SE”. De fait, les deux ne devraient pas être trop chers et adopteront les “puces rapides” d’Apple, probablement A12/A13 Bionic. Comme nous l’avons vu récemment avec l’iPhone SE, qui adopte la même puce que les iPhone 11 et 11 Pro. Pour les deux modèles, Apple se tournera vers le fournisseur de longue date GIS pour l’écran tactile.

Ming-Chi Kuo prévoit également le lancement des lunettes Apple d’ici 2022. Cette prédiction coïncide avec les récentes révélations de DigiTimes qui a récemment déclaré que les lunettes AR d’Apple pourraient être lancées en 2022, accompagnées d’un autre appareil AR similaire à l’Oculus Quest de Facebook. En revanche, son design pourrait être plus élégant, grâce à l’adoption de tissus et de matériaux légers pour le rendre confortable à porter pendant de longues périodes.

Les « lunettes Apple » devraient embarquer un écran haute résolution et dépendront probablement de l’iPhone pour la puissance de traitement. L’objectif serait de les rendre aussi minces et légères que possible. Ces lunettes devraient exécuter un nouveau système d’exploitation, actuellement connu sous le nom de “rOS”. De plus, Apple travaille actuellement sur des écrans tactiles, l’activation vocale et les gestes de la tête comme outils de contrôle.