Le Leaker Jon Prosser a partagé de nouveaux détails sur les possibles prix des iPhone 12/Pro qui, sauf surprises, devraient être en ligne avec ceux de la gamme iPhone 11.

Les quatre iPhone devraient disposer de la 5G et d’un écran OLED, allant de 5,4 pouces pour le modèle de base à 6,7 pouces pour le modèle le plus cher. Tous devraient être présentés fin septembre. Toutefois, leur lancement est prévu avec un ou même deux mois de retard (on parle de fin novembre).

Jon Prosser croit savoir que les prix seront les suivants :

iPhone 12 5,4″ avec 2 caméras : 649 $

iPhone 12 6.1″ avec 2 caméras : 749 $

iPhone 12 6.1″ avec 3 caméras + LiDAR : 999 $

iPhone 12 6,7″ avec 3 caméras + LiDAR : 1099 $

Aujourd’hui, le modèle de base de 6,1 pouces coûte 699 $, mais sans écran OLED. Avec la gamme iPhone 12, Apple pourrait proposer une entrée de gamme à un prix encore plus bas (le modèle 5,4″). Cela passerait ensuite à 1099 $ pour l’iPhone 12 Pro 6,7 pouces. Les prix seraient en ligne avec ceux de l’iPhone 11 Pro.