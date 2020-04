Le Wall Street Journal rapporte également qu’Apple est en retard d’environ un mois sur la production de l’iPhone 12. De fait, il sera très difficile de prévoir une disponibilité entre fin septembre et début octobre. Pas de retard cependant pour la présentation attendue fin septembre.

Selon le Wall Street Journal, Apple lancera quatre nouveaux modèles avec des écrans de 5,4 pouces, 6,7 pouces et 6,1 pouces (deux versions différentes). Le retard de production se traduira également par une baisse des ventes d’ici la fin de l’année. La plupart des commandes auraient été reportées à 2021. Pour le WSJ, Apple aurait réduit ses estimations de ventes de 20% pour la période juillet-décembre 2020.

En ce qui concerne les fonctionnalités des prochains iPhone, le rapport confirme que les deux plus grandes innovations seront la conception de style iPad Pro et l’ajout de la 5G. L’aspect externe de l’iPhone 12 sera une refonte de l’iPhone 5, l’un des modèles les plus populaires de ces dernières années.

Les deux modèles haut de gamme (6,7″ et 6,1″) intégreront également le capteur LiDAR déjà vu sur l’iPad Pro 2020. Cela permettra d’améliorer les expériences en réalité augmentée. Tous les modèles d’iPhone 12 embarqueront le nouveau processeur A14. Celui-ci est fabriqué par TSMC avec un processus de 5 nanomètres.

Quant aux raisons de ces retards, tout est évidemment lié à la pandémie du COVID-19 qui a contraint la Chine à fermer toutes les usines pendant plus d’un mois. Maintenant, la situation locale revient à la normale.

Il est donc très probable qu’Apple présentera ses iPhone 12 en septembre, puis les lancera un, voire deux mois plus tard.