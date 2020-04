Les analystes ne semblent pas être tous raccords quant au lancement des prochains iPhone 12 5G. Plusieurs hypothèses sont avancées, à tel point qu’il est aujourd’hui impossible de dire qui est dans le vrai.

D’après les rumeurs, plusieurs modèles d’iPhone 12 seraient dans les cartons, à savoir 4 modèles. Mais il existe aussi une probabilité que la technologie 5G soit disponible en deux versions : mmWave (ondes millimétriques) et sub-6GHz.

Pour rappel, voici ce que nous avions écrit dans ce post :

« Quelle est la différence entre sub-6GHz et mmWave ?

Le mmWave est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui en fait le plus adapté aux zones urbaines plus denses. En comparaison, la fréquence inférieure à 6 GHz est généralement plus lente que le mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, ce qui permet de couvrir plus efficacement les zones suburbaines et rurales. »

D’après un rapport des analystes de Susquehanna : Apple ne lancera ses iPhone 5G sub-6GHz qu’en 2020. Les modèles mmWave pourraient ne pas être disponibles avant 2021 en petits volumes. D’ajouter qu’Apple expédiera environ 60 millions d’iPhone 5G au second semestre 2020, avec environ 8 millions de combinés compatibles mmWave disponibles d’ici janvier. » Rappelons au passage que le géant californien serait également en train de concevoir son propre module d’antenne. Dans ce cas précis, cela pourrait contribuer à un lancement en plusieurs temps.

Pour sa part, Wedbush pense plutôt que les iPhone 5G mmWave seront exclusivement réservé au marché américain.

Avec des prévisions qui diffèrent d’analyste en analyste, il est encore bien trop tôt pour affirmer quoique ce soit.

Les iPhone 12 pourraient sortir entre octobre et décembre, peut-être en fonction des modèles et des marchés, notamment le marché US.