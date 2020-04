En septembre, Apple présentera son premier iPhone 12 5G, mais selon certains analystes, nous verrons d’abord les modèles prenant en charge la technologie inférieure à 6 GHz. Les modèles dotés de la technologie ultra-rapide mmWave n’arriveront que plus tard.

Ces derniers mois, nous avons signalé à plusieurs reprises des rumeurs sur la technologie d’antenne possible à bord des prochains iPhone pour prendre en charge la connectivité 5G. Beaucoup évoquent la seule prise charge de la fréquence inférieure à 6 GHz, et d’autres parlent de plusieurs modèles dotés de la technologie inférieure à 6 GHz ou mmWave. Au final, il semble que l’hypothèse la plus accréditée sera celle-ci, même si ces modèles n’arriveront pas simultanément.

Quelle est la différence entre moins de 6 GHz et mmWave ?

Le mmWave est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui en fait le plus adapté aux zones urbaines plus denses. En comparaison, la fréquence inférieure à 6 GHz est généralement plus lente que le mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, ce qui permet de couvrir plus efficacement les zones suburbaines et rurales.

Apparemment, au début, nous ne verrons que les modèles d’iPhone 12 avec une technologie inférieure à 6 GHz. Pour le support de la technologie mmWave, Apple développerait en effet son propre module d’antenne en boîtier ou “AiP”. Malheureusement, l’épidémie du coronavirus a grandement ralenti le travail. De fait, elle ne ne serait pas prête pour septembre. En outre, il semble que cette puce ait encore une consommation d’énergie élevée, un facteur qu’Apple veut essayer de résoudre avant de mettre en œuvre cette puce.

Pour cette raison, selon les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley, ces “iPhone Premium” équipés de cette technologie n’arriveront sur le marché qu’en janvier 2021. Toutefois, ils ne seront pas destinés au marché mondial, mais seulement à cinq marchés : États-Unis , Canada, Japon, Corée et Royaume-Uni.