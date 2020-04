Récemment, de nouvelles rumeurs sont apparues sur l’iPhone 12 Pro grâce aux fichiers CAD divulgués sur le net. Ces derniers ont révélé presque tout sur la conception possible du prochain smartphone Apple. Il devrait embarquer une encoche plus petite et un capteur LiDAR à l’arrière.

Aujourd’hui, nous vous proposons un nouveau concept basé sur ces fuites, réalisé par Róbert Hallon de svetapple.sk. Celui-ci montre en détail le prochain iPhone 12 Pro.

Commençons par l’une des nouvelles les plus attendues, à savoir la réduction de l’encoche. Ce concept montre en effet une encoche sensiblement plus petite. Les composants de l’encoche sont plus proches les uns des autres, ce qui suggère qu’Apple a trouvé des moyens de les miniaturiser. Quant au haut-parleur, il est ici déplacée au-dessus vers la bordure.

L’autre grande nouvelle est l’introduction d’un quatrième capteur à l’arrière, un capteur LiDAR, que nous avons récemment vu sur le nouvel iPad Pro 2020. En plus de cela, le concept essaie d’imaginer quelles devraient être les caractéristiques techniques du produit. Il devrait avoir un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces à 120 Hz, une puce Bionic A14 de 5 nm, 6 Go de RAM, 64/256/512 Go de mémoire interne, une triple chambre arrière avec capteur principal de 64 MP, un capteur téléobjectif, un capteur ultra-grand angle 24MP et 12MP, une caméra frontale 12MP et un port Lightning.

Les couleurs devraient être au nombre de trois : argent, vert minuit et bleu marine. Selon d’autres rumeurs, cependant, la couleur bleu marine remplacera le vert minuit et pour compléter le triptyque, il y aura une couleur noire plus classique.

Que pensez-vous de ce nouveau concept ? Le prochain iPhone sera-t-il vraiment comme ça ? Faites-nous part de votre avis avec un commentaire.