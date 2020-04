Le leaker Jon Prosser revient avec un nouveau fichier CAD qui concernent l’encoche du futur iPhone 12 attendu cet automne. Prosser est à l’origine de plusieurs révélations, on peut donc prendre cette nouvelle fuite comme une affirmation.

Ce fichier CAD met en évidence les changements opérés au niveau du système TrueDepth (nécessaire à Face ID). Tout d’abord, on constate que le haut-parleur et le capteur de luminosité intervertissent leur place. L’autre changement concerne le microphone lequel sera visiblement intégré au haut-parleur. Grâce à ces innovations, l’iPhone 12 devrait ainsi être doté d’une encoche nettement plus petite.

À titre de comparaison, voici l’image du système TrueDepth présent depuis l’iPhone X et sur les deux générations suivantes de l’iPhone. La différence de taille entre les deux encoches semble être d’au moins 30%.

Rappelons que l’iPhone 12 pourrait bien être la génération d’un tout nouveau design. Au niveau du châssis, les rumeurs ont déjà mis en lumière des bords plats, à l’instar de l’iPad Pro 2018/2020. Apple laisserait alors de côté les bords arrondis. Pour ce qui est de l’écran, il n’est pas exclu que la bordure noire soit également réduite de manière significative. Bien entendu, 2020 devrait l’année du premier iPhone doté de la 5G. La nouvelle puce A14 Bionic est aussi attendue pour offrir encore plus de puissance à l’appareil. Probablement qu’Apple aura également fait le nécessaire pour réduire la consommation de la batterie. Une autre nouveauté attendue concerne le scanner LiDAR lequel devrait prendre place dans le module photo arrière. Ce capteur a vu le jour pour la première très récemment sur le nouvel iPad Pro 2020.