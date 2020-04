Maintenant que le nouvel iPhone SE 2020 est officiel, Apple vous invite à le découvrir dans sa vidéo de présentation.

Si vous aviez dans l’idée d’acquérir un nouvel iPhone pas cher avec de belles performances, l’iPhone SE 2020 pourrait bien être un bon choix. Son design n’est évidemment pas sans rappeler celui de l’iPhone 8. On peut même parler d’un copier-coller, à la différence que les composants à l’intérieur sont de dernière génération. Par exemple, il y a la puce A13 Bionic, celle des iPhone 11/11 Pro, qui offre de belles performances. Il est également compatible Wi-Fi 6, en plus de la 4G.

Voici comment Apple décrit son nouvel iPhone SE à prix abordable :

« En noir. En blanc. Ou en rouge. Design compact de 4,7 pouces. Portraits de qualité studio. Vidéo 4K ultra‑nette. Longue autonomie. A13 Bionic – la puce d’iPhone la plus rapide jamais conçue. Et la sécurité de Touch ID, avec confidentialité intégrée. iPhone SE. L’iPhone que vous attendiez. À prix inattendu. »

Il est certain qu’avec un prix de départ fixé à 489 €, ce iPhone pourrait bien rencontrer un vif succès, notamment chez les plus jeunes. Au passage, précisons que l’AppleCare+ pour ce dernier est proposé à 99 €. Apple a également sorti de nouvelles coques en cuir (49€) et silicone (39€) dédiées.

Pour finir, nous vous rappelons qu’il est disponible en trois couleurs : blanc, noir ou rouge Product (RED) et en trois 64, 128 et 256 Go.

Allez-vous craquer ?