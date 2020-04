Eh bien, c’est désormais officiellement qu’Apple vient d’annoncer le lancement de son nouvel iPhone SE 2020.

« L’iPhone que vous attendiez. À prix inattendu », sont les mots pour présenter ce nouveau modèle. C’est vrai que nous l’attentions, après tout ce que nous avons entendu/lu jusqu’ici. Pour ce qui est du prix, là les rumeurs étaient dans le vrai à quelques euros près.

Voici les principales caractéristiques de cet iPhone SE 2020 :

Écran LCD de 4,7″

Puce A13

Touch ID

Un capteur de 12 MP stabilisé au dos

4G et Wi-Fi 6

Charge sans-fil et charge rapide

Absence de 3D Touch

Ce modèle est proposé en noir, rouge et blanc, et en 64/128/256 Go. S’il ressemble de près à l’iPhone 8, il n’a rien à lui envier au niveau des performances. Avec la puce A13, la même que l’iPhone 11, on peut espérer avoir un iPhone puissant pour pas cher (489 €).

Les précommandes seront disponibles à partir du 17 avril prochain. Quant à la livraison, elle aura lieu à compter du 24 avril.