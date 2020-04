Selon le leaker Jon Prosser, Apple annoncera bientôt un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec le nom de code J223.

Plus tôt, l’analyste Ming-Chi Kuo avait déclaré qu’Apple sortirait les nouveaux modèles MB Pro et MB Air avec des claviers ciseaux au deuxième trimestre 2020. Comme prévu, Apple a lancé son nouveau “MacBook Air” le mois dernier doté du nouveau clavier. Il ne manque donc plus que le MB Pro 13 pouces.

Comme l’a noté Prosser, Apple pourrait également décider de changer quelque chose au niveau dimension, comme avec le MacBook Pro 16. En résumé, le prochain MB Pro prévu pour le mois de mai pourrait adopter une dalle de 14 pouces grâce à la réduction des cadres, laissant les dimensions générales presque inchangées. Ce n’est pas la première fois que nous entendons une telle hypothèse. Kuo a également fait référence à un modèle de 14 pouces dans le passé, qui remplacera probablement le MB Pro 13 pouces.

If everything goes well… New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya — Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020

Le MacBook Pro 13 pouces actuel utilise toujours un clavier papillon qui a souffert de plusieurs problèmes au fil du temps. À tel point afin qu’Apple a lancé un programme de réparation gratuit dans le monde entier en 2018. Apple a résolu le problème en revenant à un mécanisme à ciseaux avec le nouveau Magic KeyBoard sur le MB Pro‌ de 16 pouces et l’MacBook Air 13 pouces.

En plus du nouveau clavier, le nouveau MacBook Pro 13/14 pouces devrait également obtenir un nouveau processeur Intel Ice Lake de 10e génération, construit avec une architecture de 10 nanomètres.