Apple devrait lancer la première version bêta d’iOS 13.4.1 pour les développeurs et les bêta-testeurs dans les prochains jours.

Selon The Verifier, la première bêta d’iOS 13.4.1 devrait être disponible entre aujourd’hui et ce week-end. La nouvelle mise à jour ne devrait pas apporter de nouveautés importantes, corrigeant simplement certains bugs tels que celui lié au cryptage des applications VPN. Ce bug présent sur iOS 13.4 empêche en effet les VPN de crypter complètement le trafic et les données des utilisateurs.

Apple ne sortira probablement jamais l’iOS 13.5, car il n’y a pas d’autres nouveautés fonctionnelles pour iOS 13.x. Cela signifie que la société ne prévoit que des mises à jour correctives qui pourraient atteindre la version 13.4.4 au maximum. Ensuite, à partir de juin, la version bêta d’iOS 14 sera disponible pour les développeurs.