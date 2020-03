Un bug dans les dernières versions d’iOS, y compris la 13.4 publiée il y a quelques jours, empêche les VPN de crypter complètement le trafic et les données des utilisateurs. Voici comment y remédier en attendant qu’Apple publie une mise à jour corrective.

Apple est en effet conscient du problème et travaille sur une solution. En attendant, il existe une solution simple pour continuer à utiliser les connexions VPN sans risque.

En règle générale, lorsque vous vous connectez à un réseau privé virtuel (VPN), le système d’exploitation de l’appareil ferme toutes les connexions Internet existantes et les rétablit via le tunnel VPN.

Un membre de la communauté Proton a découvert que sur iOS 13.3.1 et les versions ultérieures, le système d’exploitation ne ferme pas les connexions existantes. La plupart des connexions sont de courte durée et seront rétablies par le biais du tunnel VPN. Cependant, certains durent plus longtemps et peuvent rester ouverts pendant des minutes ou des heures en dehors du VPN.

Le rapport note que le système de notification push d’Apple est une victime majeure de ce bug, mais également que toute application ou service pourrait être affecté. Aucune application ou service VPN ne peut offrir une solution alternative, car ce problème est lié à iOS. La seule solution peut provenir d’Apple.

En attendant, il existe une solution temporaire:

Connectez votre VPN

Activer le mode avion

Désactiver le mode avion

De cette façon, le système fermera toutes les connexions existantes, même s’il n’y a pas de garantie à 100%. Apple indique qu’une autre solution consiste à utiliser un logiciel de gestion des appareils (actif uniquement pour les entreprises) pour activer l’option d’activation constante du VPN.