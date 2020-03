Apple prévoit de lancer plusieurs Mac et MacBook avec ses propres processeurs ARM personnalisés en 2021, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

L’analyste déclare que les processeurs ARM développés par Apple amélioreront la phase de production et optimiseront les performances. Tout d’abord, Apple pourra mettre à jour les différents Mac sans avoir à attendre la feuille de route des processeurs Intel. De plus, avec des processeurs développés en interne, l’entreprise réduira ses coûts de 40 à 60%. Elle pourra également optimiser au mieux le matériel et les logiciels, comme elle le fait depuis un certain temps sur iPhone et iPad.

Les premiers Mac avec processeurs ARM personnalisés devraient arriver au premier trimestre de 2021. En outre, Kuo s’attend à ce qu’ASMedia devienne le fournisseur exclusif de contrôleurs USB pour Mac avec processeurs ARM, qui prendront en charge l’USB4 à partir de 2022.

L’USB4 convertit les protocoles Thunderbolt et USB, ce qui permet une disponibilité plus large et moins chère des accessoires Thunderbolt tels que le dock ou l’eGPU. Étant donné que l’USB4 est basé sur Thunderbolt 3, il peut offrir des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 40 Gbit/s, soit le double de la bande passante de l’USB 3.2 Gen 2×2. Le protocole Thunderbolt 3 à la base de l’USB4 prend en charge jusqu’à deux écrans 4K ou un écran 5K sur un seul câble.

En pratique, l’USB4 propose les mêmes technologies que Thunderbolt 3 d’Intel, mais sans frais de licence pour les fabricants.