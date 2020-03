Arrivé plus tôt que prévu, l’iPad Pro 2020 de 11″ Gris sidéral est désormais entre nos mains, pour notre plus grand bonheur. Dans ce post, on vous présente un petit déballage ainsi qu’une comparaison esthétique avec l’iPad Pro 2018.

Cliquez ici pour agrandir

En réalité, le design entre les deux modèles est très rapide. Rien ne change physiquement, à l’exception du module photo carré sur l’iPad Pro 2020. Ce dernier accueille un double objectif et le fameux scanner LiDAR. On remarque qu’Apple a également changé la place du flash LED et du microphone, pour un meilleur rendu visuel.

Cliquez ici pour agrandir

Cliquez ici pour agrandir

Autrement, le dos et le reste de tablette du modèle 2020 est clairement identique à celui de 2018.

Cliquez ici pour agrandir

Rien ne change non plus au niveau du port USB-C et des haut-parleurs, tous son placés exactement de la même manière sur les iPad Pro.

Cliquez ici pour agrandir

En revanche, nous avons remarqué une luminosité légèrement plus intense sur le modèle de 2020. La comparaison en photo est moins flagrante, mais cette différence existe bien. Dans certaines applications, certaines parties de l’image sont moins sombres sur l’iPad Pro 2020. On peut le voir un peu sur la comparaison ci-dessous au niveau de la couleur rose à droite.

Cliquez ici pour agrandir

Dans la boîte, rien de neuf, on retrouve les fascicules, le chargeur USB-C et le câble USB-C. Évidemment, l’illustration sur la boîte est différente, mais ça vous l’avez certainement vu sur notre première image plus haut.

Cliquez ici pour agrandir

Côté performances, les pages Web, comme les applications, se lancent plus rapidement. La différence ne se compte pas en seconde mais en millisecondes. La rapidité se fera plus ou moins ressentir en fonction de l’application. Mais on ne pas parler d’un d’un gain énorme, nous en parlions déjà dans ce post : iPad Pro 2018 vs iPad Pro 2020 : leurs performances se valent.

La partie graphique est celle qui gagne quelques points : 9 894 pour le score Metal sur le modèle 2020, contre 9 020 pour celui de 2018. Cela se fera sentir sur dans les applications gourmandes graphiquement. Nous aurons l’occasion d’en reparler après nos tests plus approfondis.

Si vous souhaitez acheter ce nouveau modèle 2020, sachez qu’il est disponible chez Apple, mais aussi chez les revendeurs, en 11″ et 12,9″.

› Rakuten avec offres de remboursement (44,99 minimum)

› Fnac

› Darty

› Rue du Commerce

› Boulanger

› Amazon