Annoncés la semaine dernière, les premières livraisons d’iPad Pro 2020 commencent à arriver chez des clients chanceux. L’un d’eux a d’ailleurs profité de sa première prise en main pour comparer les performances du modèle de 2020 à celui de 2018.

Le test de l’iPad Pro 2020 doté de l’A12Z a été effectué à l’aide de Geekbench 5. Celui-ci révèle des scores très similaires à ceux obtenus par le modèle de 2018 : 1 114 en mono-cœur, 4 654 en multi-cœur, et 9 894 pour le score Metal. À titre de comparaison, voici les scores de l’iPad Pro de 2018 et de sa puce A12X : 1 113 en mono-cœur, 4 608 en multi-cœur et 9 020 pour le score Metal.

Clairement, la différence se fait surtout au niveau du score Metal, la partie graphique donc. En revanche, l’iPad Pro 2020 a droit à quelques autres nouveautés intéressantes : Wi-Fi 6, le scanner LiDAR et le double objectif. Sans oublier que pour le même prix (899 €), vous avez maintenant droit à un stockage doublé, passant de 64G Go à 128 Go.

Un test en situation réelle, quand nous aurons reçu le nôtre d’ici le 30 mars, nous permettra de le comparer au modèle de 2018. Nous verrons si le gain de performance n’est pas plus important qu’on ne le pense. Bien qu’identique, la puissance est déjà de haut vol, surtout pour une tablette. Plus de performances n’aurait pas spécialement de sens actuellement. Toutes les applications tournent très bien, même les jeux les plus gourmands.