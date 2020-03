Après 6 bêtas, Apple vient de relâcher la version finale d’iOS 13.4 laquelle apporte son lot de nouveautés. Cette nouvelle mouture porte le numéro de build 17E255. Bien entendu, iPadOS 13.4 est également de la partie avec la même build.

Pour installer iOS 13.4 et iPadOS 13.4, il suffit de vous rendre dans l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si vous aviez installé le profil bêta, vous devez le supprimer et redémarrer votre appareil pour voir cette mise à niveau. Et encore, pas sûr, car la bêta 6 était la Gold Master, à savoir la même que celle de ce soir.

Voici la liste complète de toutes les nouveautés répertoriées par Apple :

iOS 13.4 propose de nouveaux autocollants Memoji et permet de partager des dossiers iCloud Drive depuis l’app Fichiers. Cette mise à jour apporte également des correctifs et des améliorations.

Memoji

Neuf nouveaux autocollants Memoji, notamment Visage souriant avec des cœurs, Mains jointes et Visage festif.

Fichiers

Partage de dossiers iCloud Drive depuis l’app Fichiers.

Commandes permettant d’accorder l’accès uniquement aux personnes explicitement invitées ou à toutes les personnes disposant du lien du dossier.

Autorisations permettant de définir qui peut apporter des modifications et charger des fichiers, et qui peut uniquement consulter et télécharger des fichiers.

Mail

Commandes toujours visibles pour supprimer, déplacer, écrire ou répondre à un message dans la présentation par conversation.

Les réponses aux e-mails chiffrés sont automatiquement chiffrées si le protocole S/MIME est configuré.

App Store avec Apple Arcade

Prise en charge des achats unifiés permettant d’acheter une app participante et de l’utiliser sur tous vos appareils (iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV).

Affichage dans l’onglet Arcade des jeux Arcade auxquels vous avez récemment joué pour que vous puissiez continuer vos parties sur votre iPhone, iPod touch, iPad, Mac ou Apple TV.

Présentation par liste pour « Voir tous les jeux ».

CarPlay

Prise en charge des apps de navigation de tierce partie pour le tableau de bord CarPlay.

Informations concernant les appels en cours affichées sur le tableau de bord CarPlay.

Réalité augmentée

Coup d’œil AR prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ.

Clavier

Prise en charge de la saisie prédictive pour l’arabe.

Cette mise à jour apporte également des correctifs et des améliorations. Cette version :