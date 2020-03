Envie de profiter du jailbreak iOS 13.4 ? Bonne nouvelle, c’est maintenant possible grâce à la dernière bêta 0.9.9 de Checkra1n.

Attention tout de même, ne vous précipitez pas sur cette version de test. Il faut la prendre en tant que telle. Mieux vaut attendre la version finale qui sortira après le lancement officiel d’iOS 13.4, prévu pour le 24 mars.

Si vous voulez voulez quand tester cette version, téléchargez-là à cette adresse. Vous pouvez suivre notre tutoriel ici, en plus de consulter la liste des appareils compatibles. On vous prévient quand que les iPhone XS/Max et iPhone 11/Pro ne sont pas supportés.

Pour ce test, nous vous conseillons également de cocher « Allow untested iOS/iPad/tvOS versions », en allant dans « Options » depuis Checkra1n.

Sinon, le mieux est de patienter encore un peu avant de profiter du jailbreak iOS 13.4 avec la version finale de l’outil Checkra1n.