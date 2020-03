D’autres confirmations annoncent qu’Apple présentera les nouveaux MacBook Pro et iPad Pro avec écran mini-LED d’ici la fin de 2020.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré qu’Apple développerait au moins six mini produits LED pour un lancement en 2020 et 2021. Aujourd’hui, DigiTimes confirme partiellement cette rumeur en déclarant que le MacBook Pro et l’iPad Pro avec mini-LED seront publiés plus tard cette année. Le fournisseur choisi par Apple pour la production de ces nouveaux panneaux serait Epistar, basé à Taïwan. Les premiers écrans mini-LED devraient être livrés en juin.

Malgré les écrans OLED, les dalles mini-LED éliminent tous les problèmes de rodage et offrent d’autres technologies avancées qui améliorent leur qualité. Même l’autonomie devrait être meilleure.

Nous verrons si cela se confirme, notamment lors du prochain évènement d’Apple attendu en mars. Reste à voir s’il sera maintenu, en attendant d’être officiel, en raison de l’épidémie du coronavirus. Rappelons au passage que de nombreux évènements (concerts, conférences…) ont été annulés à travers le monde pour cette même raison.