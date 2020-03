L’analyste Ming-Chi Kuo revient avec des prédictions sur les futurs produits d’Apple dotés d’écrans mini-LED pour le second semestre de 2020.

Selon Kuo, les événements bien connus liés à l’épidémie de coronavirus ne devraient pas représenter un obstacle pour Apple et ses futurs produits. Apple travaille depuis longtemps sur la technologie mini-LED à mettre en œuvre sur ses produits et dans la période comprise entre le second semestre de l’année en cours et 2021, la société devrait présenter pas moins de six produits équipés d’écrans mini-LED.

Kuo a spécifiquement cité un nouvel iPad Pro 12,9 pouces, un nouvel iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces et 16 pouces, un nouvel iPad et un nouvel iPad Mini 7,9 pouces. L’analyste n’a fourni aucune fenêtre de sortie sur le marché à l’exception de l’iMac Pro qui pourrait arriver d’ici la fin de l’année en cours. C’est la première fois que Ming-Chi Kuo parle ouvertement du MacBook Pro 14,1 pouces, un modèle qui devrait également embarquer un écran mini-LED.

Il suffit d’attendre d’autres nouvelles sur cette nouvelle technologie pour comprendre quand la société Cupertino entend la lancer officiellement sur le marché.