Apple a breveté un nouveau concept de smartphone qui montre un iPhone avec une vitre et un écran entourant l’arrière et tous les côtés de l’appareil.

Avec Motorola, Samsung et d’autres concurrents qui se concentrent sur les smartphones pliants, Apple semble vouloir emprunter une voie différente comme le confirme un nouveau brevet publié il y a quelques jours. Intitulé “Electronic Device with Glass Enclosure”, ce brevet montre un iPhone totalement en verre à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Concrètement, l’écran enveloppe complètement l’appareil. L’utilisateur peut l’utiliser pour activer et afficher des fonctions spécifiques.

Le brevet explique que cet appareil sera réalisé en une seule feuille de verre, également à l’arrière. Les écrans latéraux seraient utilisés pour afficher des informations secondaires, telles que les prévisions météorologiques, le niveau du signal Wi-Fi, etc. Et même au dos, il serait possible de visualiser d’autres informations.

Si le brevet se veut intéressant, il n’en reste pas moins un brevet. Apple innove sur le papier, mais rien ne dit si un tel iPhone verra le jour. Plusieurs années risquent de s’écouler avant que ce brevet soit en partie mis en pratique. Apple pourrait en effet n’utiliser qu’une partie de celui-ci pour un futur iPhone. Par exemple, en ajoutant de petits écrans sur les bords pour avoir des raccourcis tactiles. Ce n’est qu’une supposition basée sur la proposition d’Apple.