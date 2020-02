Après les US, Apple ajoute dans Plans des informations sur les itinéraires de transports publics dans certains pays européens.

Apple Plans Transit fournit des itinéraires, des heures de départ et d’autres données pertinentes pour les bus, trains, ferries et autres transports publics.

Les informations sur les itinéraires des transports publics ont fait leurs débuts aux États-Unis il y a cinq ans et sont désormais diffusées à travers l’Europe : « Nous avons décidé de créer l’application de carte la plus sûre et la meilleure de la planète, qui reflète comment les gens voyagent dans le monde d’aujourd’hui », a déclaré Eddy Cue, vice-président directeur des logiciels et services Internet d’Apple. « Nous avons beaucoup investi dans l’amélioration de l’application et la reconstruction de cartes à partir de zéro, afin d’améliorer la vie des personnes qui se rendent sur leur lieu de travail, à l’école ou pendant les vacances. Le tout dans le plein respect de la vie privée. Nous sommes impatients d’apporter ces nouvelles cartes en Europe d’ici la fin de l’année. »

Cette mise à niveau d’Apple Plans concerne la France, l’Espagne, la Belgique et l’Allemagne. Ce déploiement devrait ensuite s’étendre à d’autres villes d’ici fin 2020.