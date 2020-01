Après un démarrage très difficile et une longue phase d’amélioration, Apple a enfin achevé un long processus de révision de son application Plans.

L’annonce vient officiellement d’Apple, qui a fait un travail minutieux de refonte apportant une expérience de navigation beaucoup plus fluide, intuitive et précise. L’entreprise a travaillé sur l’insertion de nombreuses améliorations en termes de détails, améliorant de manière significative la couverture routière et les différents points d’intérêt afin d’offrir la meilleure expérience possible à l’utilisateur.

Look Around apporte désormais une vue fantastique sur la rue avec des photographies 3D haute résolution qui ne peuvent être utilisées que pour New York, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Houston et Oahu. Cependant, l’entreprise a rassuré que de nouvelles villes arriveront bientôt.

Les investissements réalisés par Apple semblent sans aucun doute très importants et les travaux de maintenance des cartes seront tout aussi importants grâce aux différents moyens équipés du système LIDAR qui continueront de fonctionner pour maintenir la fidélité maximale des cartes. La société a également travaillé dur pour maximiser le niveau de confidentialité de l’utilisateur, en évitant tout suivi des données de positionnement et de navigation de l’utilisateur dans Apple Plans.

Pour le moment, aussi facile à imaginer, cette nouveauté ne concerne que les États-Unis, mais bientôt les utilisateurs européens pourront également profiter de l’excellent travail accompli par la société de Cupertino.