Le coronavirus continue de faire des ravages. De fait, Foxconn a ordonné à ses employés de ne pas retourner travailler dans l’usine de Shenzhen.

Selon ce que nous savons jusqu’à présent, Foxconn a arrêté presque toute sa production en Chine. Le gouvernement et les entreprises tentent de contenir l’épidémie du coronavirus de toutes les manières, étant donné que la situation reste pour le moment très critique.

Pour l’heure, il n’est pas clair si la politique adoptée avec l’usine de Shenzhen s’étendra également à tous les employés et aux autres installations de Foxconn. Plus tôt cette semaine, le principal fournisseur d’Apple a déclaré qu’il souhaitait reprendre la production à grande échelle d’ici le 10 février. Cette date a également été évoquée pour les autres partenaires Apple tels que Quanta Computer, Inventec et LG Display.

En raison de cette épidémie, Foxconn a déjà réduit ses perspectives de revenus pour 2020. Ces retards pourraient également affecter l’arrivée du nouvel iPhone 9 qu’Apple devrait annoncer en mars. La seule possibilité pour Apple pourrait provenir d’usines situées en dehors de la Chine, comme celles en Inde.