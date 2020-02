La situation dramatique liée au Coronavirus pourrait avoir de réelles répercussions sur la production des AirPods. L’épidémie endémique qui affecte la Chine a déjà eu de graves conséquences sur la productivité des entreprises chinoises.

Dans les plans d’Apple, il y avait une augmentation de la production des écouteurs, étant donné la demande toujours élevée, mais l’entreprise pourraient bientôt mettre en stand-by les activités de trois des principaux fabricants des écouteurs.

Luxshare, Goertek et Inventec ont en effet été contraints d’arrêter la production des AirPods jusqu’à lundi. Et la reprise ne garantira qu’une capacité de production de 50% par rapport à l’habituelle demande de composants. Les stocks de composants ne sont actuellement suffisants que pour les deux prochaines semaines. Au-delà, les activités des autres fournisseurs de composants devront reprendre les rythmes d’assemblage estimés par Apple. La société avait commandé 45 millions d’unités pour le premier semestre 2020. Seulement, étant donné les risques de production, les stocks actuels seront destinées aux canaux officiels de vente en ligne et aux boutiques Apple, ce qui mettra tous les fabricants tiers dans une plus grande difficulté qui devra désormais faire face à une pénurie d’unités disponibles.

Alors si vous aviez prévu d’acheter des AirPods 2 ou AirPods Pro, il est temps de vous jeter dessus. Les stocks restants vont probablement s’écouler très rapidement. Ensuite, il faut s’attendre à une longue période d’indisponibilité…tant que le Coronavirus ne sera pas maîtrisé.

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 266 € au lieu de 279 € + 53,20 € remboursés en superpoints

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 137,99 € au lieu de 179 € + 27,60 € remboursés en superpoints

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 166,70 € au lieu de 229 € + 33,34 € remboursés en superpoints