L’app Apple TV, récemment publiée sur certaines Smart TV LG, sera accompagnée d’une mise à jour logicielle pour supporter le son Dolby Atmos.

Un porte-parole de LG a confirmé que l’application Apple TV et AirPlay 2 prendraient en charge le son Dolby Atmos sur les Smart TV LG compatibles. La mise à jour sera publiée d’ici la fin de 2020.

Plus tôt cette semaine, LG a annoncé que l’application Apple TV et son service de streaming Apple TV‌+ sont désormais disponibles sur certaines téléviseurs LG 2019. Les modèles des séries UM7X et UM6X de 2019 recevront la mise à jour plus tard ce mois-ci. La prise en charge de HomeKit et AirPlay 2 est disponible depuis plusieurs mois. En ce qui concerne les téléviseurs LG 2018, la société n’a pas partagé d’autres détails, se limitant à préciser que la mise à jour arrivera plus tard cette année.