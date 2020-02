LG a tenu sa promesse en mettant à disposition des utilisateurs l’application Apple TV sur ses téléviseurs de 2019.

Désormais intégré à son webOS, les utilisateurs sont en mesure d’accéder à ‘ensemble du catalogue d’Apple TV+. Il suffit de vous rendre le LG Home Launcher pour lancer l’application ou encore pour vous inscrire au service d’Apple. Bien sûr, AirPlay 2 est également de la partie pour diffuser les contenus présents dans vos iPhone, iPad ou encore sur votre Mac. Pas besoin du boîtier Apple TV pour profiter de cette fonction, qui on peut le dire est réellement pratique.

Les modèles concernés sont les TV OLED et NanoCell de 2019 (séries SM9X et SM8X). LG prévoit également d’ajouter l’app Apple TV à ses modèles UHD (séries UM7X et UM6X) très prochainement. Et un peu plus tard, ce sont les téléviseurs de 2018 seront compatibles, mais pas de date précise.

Le fabricant coréen confirme par la même occasion que ses TV de 2020 disposeront de l’application TV dès leur lancement.

Pour information, cette nouveauté est disponible dans plus de 80 autres pays, y compris la France.