L’équipe checkra1n a mis à jour son outil de jailbreak basé sur l’exploit bootrom checkm8 atteignant la version bêta 0.9.8. Cette nouvelle mouture apporte plusieurs nouveautés dont le support de Linux et iOS 13.3.1.

Parmi les nouvelles fonctionnalités introduites, il y a la prise en charge complète des nouvelles versions d’iOS 13.3.1 et iPadOS 13.3.1, mais aussi le support de Linux. C’est une belle nouveauté, car Linux peut être facilement installé en double démarrage avec un système d’exploitation Windows, ce qui permet à tous les utilisateurs d’utiliser cet outil.

checkra1n for Linux is now available at https://t.co/0cUowiA5lW! 🌧️📲

It’s been months of hard work in the making and we’re so glad to finally show it to you.

— checkra1n (@checkra1n) February 5, 2020