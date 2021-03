Apple a toujours découragé le jailbreak pour des raisons de sécurité, mais cela ne signifie pas que les ingénieurs de l’entreprise ne sont pas en possession d’iPhone jailbreakés à des fins de test. Dans une récente interview avec Vice, les dirigeants de Pandora ont révélé que Scott Forstall avait suggéré d’utiliser un iPhone jailbreaké pour développer l’application iOS avant la sortie de l’App Store et d’un SDK officiel.

Lorsque Steve Jobs a annoncé le premier iPhone en 2007, il n’y avait pas d’App Store et il n’était pas possible d’installer des applications tierces sur l’appareil. La seule alternative était le Jailbreak et d’utiliser des magasins alternatifs qui, à l’époque, regorgeaient d’applications et de modifications intéressantes. À peu près à ce moment-là, Pandora, l’un des premiers services de streaming de musique par abonnement, voulait apporter son application sur l’iPhone, mais ce n’était pas possible par voie officielle.

Scott Forstall, vice-président senior d’iOS à l’époque, a invité les dirigeants de Pandora, Tim Westergren et Tom Conrad, à Cupertino pour un déjeuner d’affaires. À cette occasion, Forstall leur a demandé comment ils avaient réussi à intégrer l’application Pandora sur des téléphones portables comme le RAZR de Motorola, mais très vite la conversation s’est tournée vers l’iPhone.

Tom Conrad a en effet demandé à Forstall s’il était possible d’amener Pandora sur l’iPhone, peut-être via une boutique d’applications officielle ou une API spéciale en cours. Étonnamment, Forstall a répondu que l’équipe de développement de Pandora aurait pu utiliser des iPhone jailbreakés pour créer et distribuer une application iOS avant le lancement éventuel de l’App Store. À l’époque, Apple n’avait pas de SDK officiel et il n’y avait pas de projet officiel de lancement de la boutique, la seule alternative était donc le Jailbreak.

« Forstall nous a dit que ce ne serait pas une perte de temps de jailbreaker certains iPhone et d’utiliser les boîtes à outils de porte dérobée qui ont été distribuées par d’autres personnes pour créer une application Pandora native pendant que nous, avec Apple, travaillons sur quelque chose de plus formel et officiel. »

Ensuite, l’équipe Pandora a utilisé des modèles d’iPhone jailbreakés pour travailler sur l’application Pandora pour iOS. Lorsque Apple a annoncé l’App Store en 2008, Pandora était l’une des premières applications tierces à être disponible pour l’iPhone.