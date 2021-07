Même si Apple a abandonné la prise en charge des anciennes générations d’Apple TV, plusieurs utilisateurs utilisent toujours ces modèles. La nouvelle du jour concerne la sortie d’un nouvel outil appelé « Blackb0x » pour jailbreaker les anciens modèles d’Apple TV.

Blackb0x fonctionne avec les Apple TV 3 et 4 et permet aux utilisateurs de jailbreaker ces appareils. Le processus est assez simple et la seule exigence est d’avoir un Mac, car le processus se fait via une application macOS.

Étant donné qu’Apple ne prend plus en charge ces modèles avec les mises à jour tvOS, le jailbreak peut également être utilisé pour ajouter des extensions et des fonctions aux Apple TV de troisième et quatrième générations.

Comme indiqué par iDownloadBlog, le jailbreak est lié à certaines exigences liées au modèle et à la version du système d’exploitation :

Apple TV 3.2 (A1469) (tvOS 8.4.x non connecté, tvOS 7.x connecté)

Apple TV 3.1 (A1427) (tvOS 8.4.x non connecté, tvOS 7.x connecté)

Apple TV 2.1 (A1378) (tvOS 7.1.2 connecté, tvOS 6.1.4 non connecté)

Un jailbreak captif signifie que le processus doit être répété à chaque redémarrage de l’appareil, tandis que le jailbreak non connecté est « permanent ».

Les étapes sont très simples :

Connectez l’Apple TV au Mac via micro-USB

Lancer Blackb0x

Cliquez sur Jailbreak

Suivez les instructions à l’écran pour entrer en mode DFU

Une fois le processus terminé, connectez l’TV à votre téléviseur et attendez 5 à 10 minutes jusqu’à ce que Kodi apparaisse (assurez-vous que l’Apple TV soit déjà connectée à Internet avant de commencer la procédure)

Plus de détails sont disponibles sur la page Blackb0x GitHub.