De nouveaux détails émergent sur la loi protectionniste approuvée par le gouvernement russe qui affecte de près plusieurs sociétés technologiques telles que Apple, Google, Samsung et Netflix.

À compter du 1er juillet 2020, tous les ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils vendus en Russie devront intégrer un logiciel russe préinstallé. La norme rendra l’installation native des applications créées en Russie obligatoire pour les appareils tels que les iPhone. L’une des exigences est que tous les appareils doivent installer nativement le navigateur Internet russe “Yandex”, en plus de diverses autres applications développées en Russie.

Ce choix a soulevé des préoccupations concernant la confidentialité des utilisateurs, car la loi stipule également que toutes les données des utilisateurs russes doivent être stockées sur des serveurs locaux, comme cela s’est produit en Chine. Sur ce point, Apple devrait se conformer à la directive gouvernementale, étant donné qu’en Chine, la firme s’est déjà adaptée à une norme pratiquement identique.

En ce qui concerne le problème de l’application, cependant, il sera difficile, voire impossible, qu’Apple accepte de préinstaller un logiciel tiers sur iOS ou macOS. Bien sûr, la règle s’applique également à Google, Samsung et à tous les autres fabricants de systèmes d’exploitation de bureau et mobiles.

De plus, les services comme Apple TV+ et Netflix devraient également être affectées par cette nouvelle loi. Le gouvernement russe demande également que les plateformes de streaming doivent offrir un certain nombre de contenus multimédias produits localement. Pour le moment, il n’y a pas de contenu russe sur Apple TV+ et cela pourrait conduire à la l’interdiction du service dans le pays, malgré le succès rencontré auprès des utilisateurs.

La violation de ces règles peut entraîner une pénalité pouvant aller jusqu’à 18 millions de roubles, soit environ 290 000 $. Certaines entreprises envisagent de retirer leur entreprise de Russie si les choses ne changent pas.