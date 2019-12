Il ne reste que quelques jours avant la fin de la décennie et toutes sortes de graphiques commencent à se répandre sur le Web, comme ceux sur les gadgets technologiques qui ont révolutionné le monde au cours des 10 dernières années. Concernant les applications, quels ont été les titres les plus téléchargés au cours de la dernière décennie ?

Le classement a été compilé par App Annie, la plateforme qui surveille les applications sur l’App Store et Google Play depuis des années. En réalité, les données ne commencent qu’à partir de janvier 2012, mais App Annie garantit que le classement resterait pratiquement inchangé, même compte tenu des 2 années précédentes.

En termes de téléchargements, Facebook a dominé le classement non seulement avec son application principale, mais aussi avec Messenger, WhatsApp et Instagram. À noter la présence dans le top 10 de TikTok, une application relativement nouvelle qui a connu un énorme succès au cours des 24 derniers mois, en particulier chez les plus jeunes :

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser Youtube Twitter

Au sujet des revenus, le classement est dominé par les applications suivantes avec Netflix en première place :

Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video LINE iQIYI Spotify Youtube HBO Now Kwai

Si l’on ne prend en compte que les jeux, dans le classement il y a surtout des titres anciens, datant d’il y a quelques années mais toujours téléchargés assidûment sur l’App Store :

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Voici les 10 meilleurs jeux en termes de dépenses des utilisateurs :

Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honour of Kings Fantasy Westward Journey Pokémon GO Game of War – Fire Age Clash Royale

Quant à l’avenir, App Annie affirme que l’économie des applications continuera de croître au cours des prochaines années :

« Cette décennie a été une période de croissance considérable pour l’économie mobile. Avec une augmentation de 5% des téléchargements et une croissance de 15% des dépenses de consommation en glissement annuel en 2019, cette tendance devrait se poursuivre en 2020. »

Quels jeux et applications avez-vous préférés au cours des dernières années ?