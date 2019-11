Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré le PDG de Salesforce, Marc Benioff, pour une conférence publique intéressante au cours de la conférence Dreamforce qui s’est tenue hier. De nombreux sujets de discussion qui ont concerné Apple, à la fois en matière de droits de l’homme et pas seulement.

Au cours de ses entretiens personnels, Cook a évoqué l’engagement d’Apple auprès des entreprises, un domaine qui suscite un intérêt croissant pour la société, qui vient directement du succès grandissant du marché grand public.

Tim Cook a souligné que toutes les sociétés Fortune 500 utilisaient désormais des iPhone, iPad et Mac. La manière dont ces sociétés exploitent le matériel et les logiciels d’Apple varie. Certaines utilisent des solutions standard, d’autres lancent des applications et des API spécialisées, tandis qu’un nombre significatif d’entreprises utilisent des produits issus du partenariat entre Apple et Salesforce.

Outre Salesforce, l’engagement d’Apple à créer un pied pour les entreprises incluant un partenariat avec IBM en 2014, un accord avec Cisco signé un an plus tard et, plus récemment, un projet conjoint avec SAP né en 2016. les partenaires apportent souvent des ressources de cloud computing, des kits de développement logiciel (SDK) et d’autres technologies de premier plan liées à iOS, à la table.

Cook et Benioff ont brièvement abordé quelques points concernant le partenariat entre Apple et Salesforce, renforcé l’année dernière avec l’intégration de la plate-forme AI Einstein de Siri for Salesforce. En 2019, les entreprises ont annoncé la révision des applications Salesforce Mobile pour iOS et iPadOS, ainsi qu’une application éducative appelée Trailhead Go pour iOS uniquement.

Le PDG d’Apple a également parlé des initiatives environnementales, des valeurs de l’entreprise, des questions plus larges relatives aux droits de l’homme, etc.

En ce qui concerne l’environnement, Cook a réitéré l’engagement d’Apple à modifier toutes les activités liées aux énergies renouvelables, un objectif fondamental atteint en avril 2018. La société pousse désormais ses fournisseurs et ses concurrents à suivre son exemple : « Nous étendons bien au-delà de ce que nous sommes actuellement en mesure de faire et nous voulons quitter le monde mieux que nous ne l’avions trouvé. »

À propos de l’innovation, Cook a déclaré que de nombreuses personnes confondent changement et innovation, et que l’accent mis par Apple sur l’innovation en est son secret.

Apple a fait de la protection de la vie privée une caractéristique essentielle de ses principales gammes de produits au cours des deux dernières années. Cook a souligné que ces protections ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais sont essentielles pour les utilisateurs finaux : « Ne répondez pas à la vie privée. Pensez-y dans le processus de développement du produit. Vous pouvez voir ce qui se passe lorsque les entreprises se lèvent un jour et décident de prendre des mesures en matière de confidentialité. Vous ne pouvez pas le faire, vous devez d’abord le concevoir. »

Tim Cook a continué à discuter de la réforme de l’immigration, du mariage homosexuel et d’autres questions relatives aux droits de l’homme.

Le PDG a déclaré que l’objectif d’Apple était de fabriquer les meilleurs produits et d’enrichir la vie des gens. « Si nous ne pouvons pas faire ces deux choses, nous nous arrêtons et passons à autre chose », expliquant qu’Apple ne fonctionne que sur quelques tâches, mais tente de bien les faire : « Nous ne nous sommes jamais fixé le but d’être les premiers, nous avons toujours vise à être le meilleur. »

Cook a également parlé du cofondateur d’Apple, Steve Jobs, qui a développé les valeurs fondamentales de la société. Le responsable a déclaré que l’éthique de Jobs en matière de fabrication de produits de la plus haute qualité disponible était toujours d’actualité chez Apple, ajoutant que la société souhaitait obtenir le meilleur, rien d’autre. Même la devise « Think Different » reste un guide et Apple s’engage à innover tout en restant fidèle à ses valeurs.