Apple et Salesforce ont annoncé aujourd’hui une sorte de partenariat prévoyant le développement de deux nouvelles applications. Leur objectif est d’ « activer la productivité et l’apprentissage sur les meilleurs appareils pour les entreprises ».

L’application Salesforce Mobile existante a été entièrement repensée, tandis que la nouvelle application Trailhead GO compte plus de 700 modules couvrant les compétences métiers et technologiques.

Les deux applications ont des versions pour iPhone et iPad – Trailhead GO est exclusivement compatibles avec les appareils Apple. Des fonctionnalités supplémentaires, notamment la prise en charge du mode sombre et de la connexion avec Apple, devraient être disponibles d’ici la fin de l’année. Susan Prescott, vice-présidente du marketing produit pour les applications, les marchés et les services, estime que le multitâche et la sécurité puissants font de l’iPhone et de l’iPad le meilleur choix pour les applications Salesforce.

« En travaillant ensemble, Apple et Salesforce ont aidé des centaines d’entreprises et des millions de développeurs à transformer leur façon de travailler. Avec les toutes nouvelles applications Salesforce Mobile exclusives à iOS et iPadOS et un SDK optimisé prenant en charge les dernières avancées Swift, Apple et Salesforce offrent aux clients une confidentialité solide, un multitâche puissant et la meilleure expérience utilisateur en entreprise sur les iPhone et les iPad. »

Les applications seront officiellement présentées lors de l’événement Dreamforce 2019, Tim Cook et Mark Benioff seront présent pour en parler.

En plus de ses applications, l’entreprise de San Francisco a également confirmé l’arrivée prochaine d’un SDK mobile prenant en charge iOS 13, iPadOS et Swift.