Bien qu’il n’y ait toujours pas de date officielle pour la sortie du Mac Pro, un modèle de cet ordinateur très attendu a été repéré dans le studio du producteur et DJ Calvin Harris.

Le 9 novembre, le DJ écossais Calvin Harris a montré son studio dans une stories sur Instagram. La vidéo présentait une partie de la musique de Harris, ainsi que des plans sur divers objets dans son studio. À différents moments du film, vous pouvez voir un Mac Pro 2019 reposer sur le sol. Harris est connu pour sa collaboration avec des artistes tels que Rihanna, Frank Ocean, Ariana Grande, Katy Perry et Snoop Dogg, ainsi que pour une importante carrière solo.

Apple a annoncé que le Mac Pro serait commercialisé « cet automne » et que l’appareil avait déjà reçu la certification FCC. Cela signifie que sa disponibilité pourrait arriver dans les prochains jours.

Rappelons que le Mac Pro 2019 utilise le processeur Intel Xeon avec un maximum de 28 cœurs et 64 voies PCI Express. Le Mac Pro utilise également six canaux de mémoire, avec une mémoire vive ECC de 2933 MHz, dans 12 emplacements jusqu’à 1,5 To de mémoire système.

Le PCI-E a également été restauré sur le système, avec huit emplacements disponibles. Il y a quatre emplacements double largeur, avec trois ports simple largeur. Deux ports Thunderbolt 3 et deux ports USB-A occupent le huitième emplacement. Deux autres emplacements Thunderbolt 3 sont situés en haut de l’appareil.

Le Mac Pro sera disponible à partir de 5999 $.