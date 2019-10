Annoncé en juin lors de la WWDC, le nouveau Mac Pro est sur le point d’être “enfin” lancé officiellement. De plus, la Federal Communications Commission des États-Unis vient de donner son feu vert. Sans cette approbation, la machine ne pourrait voir le jour.

En toute logique, le Mac Pro 2019 devrait être commercialisé d’ici le 22 décembre puisque Apple a prévu un lancement “cet automne”.

Pour cette nouvelle génération du Mac Pro, Apple a revu le design qui n’est désormais plus cylindrique. Il dispose d’un cadre en acier inoxydable et d’un boîtier en aluminium. En termes de prix, la firme californienne s’est encore lâchée en affichant un tarif de base de 5 999 $. En fonction de la configuration choisie, le prix peut très rapidement devenir hallucinant. Bien sûr, cette machine s’adresse principalement aux professionnels, et non aux utilisateurs lambdas qui ne font que de l’Internet. Sachant que vous pouvez opter pour un processeur Xeon allant jusqu’à 28 cœurs, une telle configuration sera nettement plus utile pour les gros montages vidéos/3D et plus encore. Vous pouvez d’ailleurs voir toutes les configurations disponibles sur cette page.

Reste plus qu’à patienter encore quelques semaines pour savoir réellement comment tourne ce nouveau Mac Pro.