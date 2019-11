DXOMark a publié le test complet de la caméra de l’iPhone 11 Pro. Quelle place prend le nouvel iPhone dans le classement ?

La fiabilité des tests DXOMark a souvent été mise en doute, en particulier par ceux qui pensent que la qualité de la caméra est subjective et qu’il existe certains paramètres que les experts de portail ne prennent pas en compte. Cela dit, voyons comment l’iPhone 11 Pro s’est comporté.

Le nouveau smartphone Apple a marqué 117 points au test de l’appareil photo, se classant troisième derrière le Huawei Mate 30 Pro et le Xiaomi Mic CC9 Pro Premium. L’iPhone 11 Pro occupe la première place pour la qualité vidéo, avec un score de 102.

L’iPhone 11 Pro Max a été testé avec iOS 13.2, incluant Deep Fusion.

DXOMark a testé la gamme dynamique de photos prises avec l’iPhone et sa rétention des détails, sa mise au point automatique rapide et sa stabilisation vidéo impressionnante. La quantité de bruit visible dans une image est considérablement améliorée par rapport aux photos prises avec la série iPhone XS.

Les performances des téléobjectifs 1x et 2x sont bonnes, mais les détails du zoom longue portée sont bien pâles à côté du smartphone Huawei, qui peut atteindre un zoom optique 5x.

L’effet bokeh synthétisé n’a pas été jugé aussi performant que les principaux fabricants de téléphones Android, en raison d’erreurs dans la gestion de la profondeur autour des cheveux du sujet.

L’iPhone continue à exceller en enregistrement vidéo avec une large plage dynamique HDR et des « excellents » détails dans l’ombre et la lumière. Sur les aspects négatifs, le site affirme avoir identifié une certaine instabilité de la cartographie des tons dans le ciel et les matériaux réfléchissants.

Vous pouvez consulter le test complet à cette adresse.