L’iPhone 11 Pro Max est maintenant entre nos mains depuis quelques jours. Nous avons été en mesure de tester toutes les nouvelles fonctions et performances de cet iPhone…très puissant ! Il est temps de vous en parler plus en détails.

Cliquer pour agrandir

Parmi les nouveautés les plus importantes, il y a bien entendu l’arrivée de l’objectif Ultra grand-angle. Nous allons en parler en détails plus bas. Au total, l’appareil embarque trois objectifs 12Mpx sur son dos : un grand-angle « normal », un téléobjectif et le fameux ultra grand-angle. Le fait que les trois caméras soient équipées de capteurs de 12Mpx, permet d’avoir un bon équilibre entre la taille en pixels (pour capturer plus de lumière) et la résolution offrant davantage de détails.

Cliquer pour agrandir

Grâce à ces capteurs, aux post-traitements et aux optimisations logicielles d’Apple, il va être difficile de rater une photo. Même les vidéos sont extrêmement nettes, surtout si vous filmez en 4K à 60 images par seconde (ips). Mais attention, la mémoire de stockage risque de vite arriver à saturation puisqu’une minute représente 400Mo. À vous de gérer cette partie en fonction du moment que vous capturez. Tout dépendra également du stockage que vous aurez choisi lors de votre achat.

Cliquer pour agrandir

À propos du design, Apple ne s’est pas foulée un ongle, il est identique depuis trois années consécutives. Les seuls changements, en dehors de la caméra, c’est l’arrivée du coloris vert nuit, que beaucoup apprécient d’ailleurs et la finition du verre dépoli au dos. Apple en parle en ces termes : « Le verre le plus résistant sur smart­phone, côté face et côté pile. »

Notons au passage que le module photo est désormais de la même couleur que le reste de l’appareil. L’aspect général est nettement plus harmonieux. Notre modèle est une version argent avec un dos blanc mat du plus bel effet. Le toucher est très agréable et peut-être moins glissant. Dans tous les cas, le mieux est de protéger votre appareil avec une bonne coque de protection pour éviter un drame. L’accompagner d’un verre trempé est aussi une bonne idée. Cela vous évitera bien des déconvenues.

Cliquer pour agrandir

Et un, et deux, et trois capteurs…photo !

Cette année, nous avons donc droit à trois objectifs dont leur rôle va être de travailler en réunion pour améliorer vos clichés.

Cliquer pour agrandir

Les trois capteurs en détails :

Triple appareil photo ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx

Ultra grand-angle : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° – distance focale de 13 mm

Grand‑angle : ouverture ƒ/1,8 – distance focale de 26 mm

Téléobjectif : ouverture ƒ/2,0 – distance focale de 52 mm

Zoom optique avant 2x ; zoom optique arrière 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x

Ils sont placées fièrement au dos de l’iPhone 11 Pro Max dans un module carré en verre. Pour les tester, quoi de mieux que de se rendre aux abords du Lot. Malheureusement, le temps n’était pas au beau fixe, mais la lumière était suffisante pour fixer le temps…un instant.

Histoire de vous faire une meilleure idée sur le nouveau iPhone “Pro” – pas nécessairement destiné qu’aux professionnels, plus une appellation qu’autre chose – voici quelques exemples de photos prises ce matin.

Sous chacune d’elles, vous verrez quel objectif a été utilisé. On est passé de l’Ultra grand-angle, au grand-angle, puis au téléobjectif. On a également fait un zoom numérique x10 sur l’une d’elles. Le résultat est nettement meilleur qu’avec le XS/Max. Il y a moins de bruit. Pour autant, cela ne permet pas d’avoir un résultat aussi propre qu’avec un reflex…ce qui est tout à fait normal, mais cela dépanne quand même par moment.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Au sujet de l’Ultra grand-angle, la nouveauté première, il faut savoir que l’app Photos vous propose une fonction recadrage automatique dès lors qu’il manque un morceau de la scène. Vous pouvez identifier cette fonction à l’aide de l’icône en haut à droite de l’image. Grâce à elle, il sera simple de parfaire le rendu final de votre cliché. Vous pouvez également intervenir manuellement sur cette fonction depuis l’onglet Modifier. L’Ultra grand-angle viendra combler les manques.

Dans notre exemple, on a constaté qu’il manquait un morceau de queue au chat. Le recadrage a permis d’y remédier. Sans l’Ultra grand-angle, ce morceau de queue ne serait pas jamais réapparu. Pour savoir si ce nouveau capteur joue un rôle ici, il suffit de mettre votre doigt dessus pour l’obstruer, pendant une prise photo. Il s’agit de celui situé sous le flash LED. Vous verrez alors que le recadrage n’aura pas le même effet escompté. Il en va de même si vous cachez le grand-angle, celui à gauche du flash LED ou encore le téléobjectif.

Cliquer pour agrandir

Au final, les trois objectifs ont tous un rôle important pour cette nouvelle fonction. Elle vous rendra bien des services, d’autant que vous pouvez revenir à l’image originale à tout moment.

Meilleur Mode Portrait

Apple a également apporté des belles améliorations au Mode Portrait. D’une part, les contours sont plus nettes. Dans ce cas précis, votre sujet, la luminosité, l’arrière-plan, les nombreux détails peuvent affecter plus ou moins le rendu final. D’autres part, les animaux sont maintenant pris en compte. À noter que le capteur supplémentaire captera plus d’informations sur la profondeur, d’où l’amélioration du niveau de netteté des contours du sujet principal.

Vous pouvez aussi jouer avec les différents modes d’éclairage proposés pour masquer les imperfections ou utiliser la nouvelle option High Key Mono pour créer une image plus propre.

Cependant, il peut y avoir des flous sur les bords, comme avec les poils d’un chat ou les cheveux. Ce n’est pas toujours parfait, comme en témoignent nos photos. C’est à se demander comment Apple arrive à obtenir de si beaux clichés dans ses exemples. Peut-être en utilisant un trépied pour éviter la tremblote pendant la prise photo à bout de bras, en mode selfie.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Mode nuit

Avec le mode nuit et le nouveau Smart HDR, Apple vous donne les bonnes armes pour réussir vos captures de nuit. Le fonction Smart HDR de nouvelle génération permet de fusionner « intelligemment les meilleures parties d’expositions différentes en une seule photo » (Apple).

Le temps d’exposition varie entre 1 à 30 secondes en fonction de la lumière ambiante. Le mode nuit s’active automatiquement, mais vous pouvez aussi gérer le temps d’exposition manuellement. En revanche, cette fonction n’est pas disponible sur l’Ultra grand-angle, lequel est également dépourvu de la stabilisation optique, contrairement aux deux autres capteurs.

Pour autant, les rendus sont propres. Il suffit de voir notre comparatif entre les clichés de l’iPhone XS Max et de l’iPhone 11 Pro Max. Même ceux réalisés avec le téléobjectif sont assez satisfaisants. Bien sûr, les rendus peuvent varier en fonctions du sujet, s’il bouge ou non. Ici les feuilles étaient légèrement en mouvement à cause du vent, ce qui a provoqué le flou sur certaines parties de l’image. Ne nous en tenez pas trop rigueur.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

À titre de comparaison, voici les rendus obtenus avec le Galaxy Note 10+ en mode nuit.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Pour nous amuser, nous avons testé ce mode en faisant tourner très vite un laser sur le mur. De mémoire, le temps d’exposition a duré 3 secondes, suffisantes pour créer cette forme arrondie. Imaginez tout ce qu’il est possible de faire à ce mode particulièrement intéressant, notamment pour capturer des éléments en mouvement, comme des voitures en circulation la nuit.

Cliquer pour agrandir

L’autre nouveauté concerne la compatibilité du mode Portrait avec les animaux. C’est une excellente nouvelle pour tous les amoureux des bêtes qui peuvent désormais prendre de magnifques clichés, idéal pour se constituer de beaux souvenirs. Et c’est un amoureux des animaux qui parle…

Cliquer pour agrandir

Ce nouveau mode nuit est certainement l’un des principaux critères pour passer à l’iPhone 11 Pro/Max. L’appareil est en effet capable de prendre des photos avec des détails que même vos yeux ne peuvent pas voir.

Une chose est sûre, le mode nuit peut se montrer très très efficace, voire même impressionnant dans certains cas.

Mode vidéo

En mode vidéo aussi, les choses ont été améliorées. Le mode 4K à 60 images/s est plus une fonction commerciale qu’utile. Cependant, si vous êtes un photographe ou un vidéaste, l’iPhone 11 Pro Max est un bon choix. Le niveau de détails est plus riche et, surtout, l’exposition est plus équilibrée, ce qui signifie que vous pouvez créer de biens meilleures vidéos. Précisons que le capteur en façade est aussi un 12 Mpx, comme les trois autres au dos.

Sans oublier que le 4K à 60fps n’est pas le premier choix pour partager vos créations sur les réseaux sociaux. À ce propos, Apple a inventé le nouveau terme “Slofies“, il est question de vidéo au ralenti en mode selfie, disponible sur la caméra en façade. Aucun doute que ce mode va devenir une référence, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Les célébrités ont certainement commencé leur entrainement, voire même déjà partagé leurs premiers Slofies.

« La nouvelle caméra TrueDepth 12 Mpx vous permet de prendre un selfie vidéo au ralenti (un slofie, donc) à 120 images par seconde ou de filmer en 4K à 60 images par seconde. L’effet est garanti. Et pour que tous vos amis soient sur la photo quand vous prenez un selfie plus « traditionnel », la caméra effectue désormais automatiquement un zoom arrière au moment où vous faites pivoter votre iPhone. Comme quoi, même le selfie peut être Pro. »

Une nouveauté concerne le zoom audio. En passant d’un capteur à l’autre pour zoomer sur un sujet, l’audio va être focaliser sur ce dernier en train de parler, tout en réduisant davantage le bruit environnant. Cela peut s’avérer utile dans biens des situations.

Par exemple, les sons environnants sont amplifiés dès lors que vous capturez avec l’Ultra grand-angle. Avec le grand-angle, le son va se concentrer un peu plus sur le sujet. Avec le téléobjectif, un nouveau zoom audio se resserrera sur lui pour mieux l’entendre. En pratique, le rendu est plus ou moins flagrant.

A13 Bionic, de la puissance à revendre !

Lors de sa keynote, Apple a annoncé que la nouvelle puce A13 Bionic serait 20% plus puissante que l’A12. En réalité, ce nouveaux SoC est nettement plus puissant. Dans certains cas, les performances peuvent atteindre une hausse de 40%. Dès lors que des tâches demandent des traitements plus importants, tous les cœurs sont sollicités.

” La puce la plus rapide jamais vue sur smart­phone “ – Apple

Les nouvelles performances se font nettement ressentir dans le lancement de gros jeux, ou en pleine partie. C’est aussi le cas lors de lourds montages vidéos. En clair, il est assez difficile de mettre à défaut l’A13. De plus, Apple a travaillé de sorte à ce que l’ensemble des composants, incluant l’écran, consomment bien moins d’énergie. La puce A13 est gravée en 7nm, tout comme l’A12, mais elle est 30% plus économe.

Et comme Apple le dit si bien : « la puce A13 Bionic met l’accent sur l’apprentissage automatique. L’iPhone est ainsi capable d’accomplir des choses hors de portée des autres smart­phones ». Elle est si puissante, rapide et intelligente qu’elle a « des années d’avance sur toutes ses concurrentes. Et grâce à elle, vous avez un avantage sur tout le monde. »

Écran Pro – Super Retina XDR

Apple ne lésine pas sur les superlatifs quand il s’agit de son nouvel Écran Pro Super Retina XDR. Tout d’abord, cet écran très lumineux atteint 800 nits au soleil, mais peut aller jusqu’à 1 200 nits dans le cas des contenus à gamme dynamique extrême.

Ce Super Retina XDR dispose d’une dalle OLED de 6,5″ (2 688 x 1 242 pixels à 458 ppp), offrant un contraste de 2 000 000:1. La fonction True Tone est évidemment présente pour s’adapter à la balance des blancs d’une pièce de sorte à reposer vos yeux.

En revanche, Apple a fait le choix de remplacer 3D Touch par Haptic Touch (sorti avec l’iPhone XR). Les deux technologies sont nettement différentes. Plutôt que d’exercer une pression sur l’écran, Haptic Touch demande une simple pression prolongée sur une icône par exemple. Le résultat reste le même et donne toujours accès aux raccourcis et actions rapides. En revanche, le retour par vibration ne sera pas aussi flagrant qu’avec 3D Touch, doté de trois niveau de pression. Le vibration fournie par Haptic Touch est assez satisfaisante sous le doigt car l’appareil simule une impulsion et ne reste pas impassible. Le problème est que Haptic Touch est bien moins réactif que 3D Touch, et c’est bien dommage. Notons aussi qu’il donne accès à la réorganisation des icônes sur l’écran d’accueil.

Autonomie

Pour gagner en autonomie, Apple a fait un grand ménage en développant ses propres composants :

Les deux cœurs du CPU et les 4 cœurs à haute efficacité énergétique sont jusqu’à 20 % plus rapides et consomment respectivement jusqu’à 30 % et 40 % d’énergie en moins.

Le GPU (processeur graphique) est jusqu’à 20 % plus rapide et consomme jusqu’à 40 % d’énergie en moins.

Doté de huit cœurs, le Neural Engine est jusqu’à 20 % plus rapide et consomme jusqu’à 15 % d’énergie en moins.

En termes de capacité, le 11 Pro Max embarque une batterie de 3,996 mAh, contre 3,174 mAh pour l’iPhone XS Max (environ 20% de moins). Sur l’iPhone 11 Pro, la batterie est de 3,046 mAh, contre 2,658 mAh pour l’iPhone XS.

Sur le papier, c’est bien mais que ça dit dans le monde réel ? Eh bien, c’est assez surprenant. On gagne vraiment en autonomie. Durant notre test, nous avons mis côte à côte le 11 Pro Max et le XS Max, les deux avec la luminosité à 100%. Au moment de la photo ci-dessous, il restait 8% sur le 11 Pro Max et 4% sur le XS Max, à 16h53. Le premier était allumé depuis 12 heures 37 minutes, et 12 heures 10 minutes pour le second. Précisons que le XS Max n’a pas servi de toute la journée, alors que nous avons sollicité le 11 Pro Max (Photos, vidéos, lancement d’apps…). Il s’est donc montré plus économe que son prédécesseur, alors même qu’il restait encore 8% de charge.

Cliquer pour agrandir

Bien évidemment, ce test d’autonomie est à titre indicatif puisque tout dépendra de votre utilisation quotidienne. Par exemple, si vous jouez à PUBG, qui demande énormément de ressources, vous ne tiendrez certainement pas 12h, et encore moins avec une luminosité à 100%.

Néanmoins, il est clair que vous pourrez tenir au moins deux jours sans recharge avec une utilisation dite “normale”. De son côté, Apple promet 5 heures d’autonomie supplémentaires, et 4 heures dans le cas du 11 Pro de 5,8″.

Caractéristiques autonomie annoncées par Apple :

Lecture vidéo : Jusqu’à 20 heures

Streaming vidéo : Jusqu’à 12 heures

Lecture audio : Jusqu’à 80 heures

Apple fournit un adaptateur de 18 W pour la recharge rapide : jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ. La recharge sans fil est bien sur toujours au programme. Pour cela, vous devrez acheter vous-même votre base Qi.

Conclusion

Faut-il acheter l’iPhone 11 Pro/Max à tout prix ? Pas nécessairement. Si vous êtes déjà propriétaire d’un XS Max, les changements ne sont pas aussi jouissifs, bien que ce soit le tout dernier iPhone, que ceux auxquels on peut s’attendre sur l’iPhone de 2020. Certes, il y a de belles nouveautés et optimisations, une meilleure autonomie, un nouveau processeur plus performant, trois capteurs photo, mais cela ne vaut pas 1 259 €. Cette réflexion vaut également si vous avez déjà un iPhone X/XR. Les modèles des deux années précédentes sont encore dans la course, intitule de vous précipiter.

Par contre, si votre iPhone est plus ancien, bien que toujours d’actualité (iPhone 6s > iPhone 8), l’achat d’un 11 Pro Max vous mettra une claque “technologique”. Dans le cas où vous seriez encore sur un modèle plus vieux qu’un iPhone 6s, alors là, c’est une attaque cardiaque qui vous attend, tellement les nouveautés vous propulseront sur une autre planète. Passez par exemple d’un iPhone 5 directement au 11 Pro Max, c’est comme remplacer une dodoche par la nouvelle Bugatti Divo. Là, vous sentirez précisément toute l’évolution de la technologie mobile. Vous passerez dans un autre monde où tout devient plus rapide.

Et bien sûr, Apple nous gâte toujours autant en nous offrant une finition de premier ordre. Tout est bien pensé, et surtout très bien conçu. La tenue en main est encore un réel bonheur grâce aux bords arrondis de l’appareil. Cupertino montre une nouvelle fois tout son savoir-faire si difficile à égaler.

Désormais, c’est à vous qu’appartient la décision de passer à l’achat. Avec les raisons évoquées tout au long de cet article, vous saurez faire le bon choix.

Points positifs :

Finitions parfaites et résistance du verre

Des performances incroyables

Son écran Super Retina XDR

Autonomie largement en hausse

Triple capteur photo + qualité des photos/vidéos (mais peut faire mieux)

Points négatifs :

Le prix plus bas, mais toujours trop cher

Le retrait de 3D Touch

Mode nuit à perfectionner

64Go en stockage de base – trop peu

Absence de la recharge inversée qui pourrait arriver avec une possible mise à jour logicielle

Même design général

Prix

Les prix peuvent varier en fonction de la boutique ou de l’opérateur. Voici les liens directs pour passer précommande chez eux :

iPhone 11 6.1″ : 809 € (64Go) – 859 € (128Go) – 979 € (512Go)

iPhone 11 Pro 5.8″ : 1 159 € (64Go) – 1 329 € (128Go) – 1 559 € (512Go)

iPhone 11 Pro Max 6.5″ : 1 259 € (64Go) – 1 429 € (128Go) – 1 659 € (512Go)

› iPhone 11 (plusieurs coloris et stockages) : dès 739,99 € au lieu de 809 € + minimum 37 € remboursés en superpoints

› iPhone 11 Pro (plusieurs coloris et stockages) : dès 1 109,99 € au lieu de 1 159 € + minimum 55,50 € remboursés en superpoints

› iPhone 11 Pro Max (plusieurs coloris et stockages) : dès 1 229,99 € au lieu de 1 259 € + minimum 61,50 € remboursés en superpoints

› Orange

› Sosh

› SFR

› RED by SFR

› Free Mobile

› Amazon : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

› Bouygues Telecom

› Cdiscount

› RueDuCommerce

› Fnac

› Boulanger