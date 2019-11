Comme les nouveaux AirPods Pro bénéficient d’une conception intra-auriculaire, Apple partage quelques conseils pour les nettoyer sans risque. De plus, les écouteurs sont désormais munis d’embouts en silicone qui s’insèrent dans les oreilles. De fait, ils sont plus à même d’être sales plus rapidement que les AirPods traditionnels.

Un bon nettoyage assure leur bon fonctionnement et une qualité sonore optimale. Pour ce faire, il est bon de suivre les conseils d’Apple pour éviter de les endommager. Il en va de même pour le boîtier de charge sans fil.

Les conseils d’Apple pour un bon nettoyage

Nettoyer vos AirPods et AirPods Pro Ne passez pas vos AirPods ou AirPods Pro sous l’eau.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Si vos AirPods ou AirPods Pro sont exposés à quelque chose pouvant les tacher ou les endommager (par exemple, du savon, du shampoing, de la crème de soin, de la lotion, du parfum, du dissolvant, du détergeant, de l’acide ou des aliments acides, du produit répulsif anti-insectes, de la crème solaire, de l’huile ou de la teinture pour cheveux) : Nettoyez-les avec un chiffon légèrement humide, puis essuyez-les à l’aide d’un chiffon doux, sec et non pelucheux. Attendez qu’ils soient complètement secs avant de les placer dans leur boîtier de charge. N’essayez pas de les utiliser s’ils ne sont pas encore complètement secs.

Veillez à n’introduire aucun liquide dans les orifices.

Nettoyez les grilles du microphone et des haut-parleurs avec un Coton-Tige sec.

N’utilisez pas d’objets tranchants ou de matériaux abrasifs pour nettoyer vos AirPods ou AirPods Pro.

Nettoyer le boîtier de vos AirPods et AirPods Pro Nettoyez le boîtier de charge à l’aide d’un chiffon doux, sec et non pelucheux. Si nécessaire, vous pouvez humecter légèrement le chiffon avec de l’alcool isopropylique. Veillez à n’introduire aucun liquide dans les ports de charge. Quelques consignes supplémentaires : Enlevez les débris du connecteur Lightning avec une brosse à poils doux propre et sèche.

N’utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer le boîtier de charge.

Pour éviter d’endommager les contacts métalliques, ne mettez rien dans les ports de charge.