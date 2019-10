Les AirPods Pro sont enfin arrivés à la rédaction, et autant vous dire tout de suite qu’ils ont une bien meilleure qualité sonore que les autres AirPods. On aura l’occasion d’en reparler un peu plus tard. Pour l’heure, on vous fait découvrir ces tout nouveaux écouteurs intra-auriculaires.

Pour commencer, voyons voir ce qu’il y a dans la boîte : les AirPods Pro, deux autres paires d’embouts en taille S et L (en plus de la version M pour medium présents par défaut sur les écouteurs), un câble Lightning vers USB-C, et les traditionnels manuels.

La première chose qui saute aux yeux, c’est la taille du boîtier de charge, désormais plus large mais plus petit en hauteur. Mais le principal changement est bien évidemment le nouveau design des AirPods Pro. Plus courts sur patte, leur tige reviendra désormais moins sur la joue et offrira une nouvelle sensation de liberté. On les sent à peine, et l’embout lui-même apporte un réel confort, comparé à des écouteurs intra-auriculaires de fabricants tiers. Apple semble avoir utilisé un silicone particulier, au point de donner la sensation de mettre des embouts en velours très doux dans les oreilles. Une fois installés, les écouteurs ne gênent à aucun moment, et se font même très vite oublier, laissant l’utilisateur dans son monde pour écouter tranquillement sa musique.

Le boîtier dispos toujours de la petite LED en façade qui change de couleurs en fonction de l’état de la batterie ou encore lors de l’appairage.

Sur l’image ci-dessous, on voit clairement la différence entre les AirPods 1/2 et les Pro. Même le design est sensiblement différent et courbé, qui n’est pas sans rappeler celui d’un sèche cheveux.

Au dos du boîtier de charge, on constate un changement au niveau la charnière. Apple l’a en effet inversé laissant la plus grosse partie sur la partie basse du boîtier. Cela ne change rien en soi, l’ouverture reste toujours aussi simple.

Une autre nouveauté importante concerne le petit bouton situé sur la tige de chaque écouteur. C’est ici que vous contrôlerez la lecture d’une musique, le retour, pour passer, prendre un appel, puisque les “taps” ne sont pas disponibles comme sur les précédents AirPods. Ce bouton vous permet également de gérer l’activation des modes réduction de bruit active et Transparence. Le premier permet de ne quasiment plus entendre les bruits environnants. Cela est permis grâce à l’intégration de deux micros (un vers l’intérieur, un autre vers l’extérieur). Quand au mode Transparence, il est conçu pour entendre davantage les bruits environnants, sans interrompre la lecture de ce que vous écoutez. Vous entendrez même mieux votre voix, par exemple, si vous parlez avec quelqu’un tout en gardant vos écouteurs dans les oreilles.

Viens ensuite les embouts. Par défaut, Apple installe la taille M (medium). Dans la boîte, il y a les tailles S (small) et L (large). Ainsi, les écouteurs sont censés convenir à tout le monde. Leur remplacement se fait assez facilement, il suffit de les déclipser en tirant légèrement dessus. À noter que chaque embout dispose d’une base rigide ce qui devrait assurer leur longévité. On note également présence d’une grille de protection sur les embouts, en plus de celle sur les écouteurs. De cette manière, il y a peu de chance que des saleté viennent encombrer le conduit.

Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de voir comment se déroule l’appairage. En fait, c’est aussi simple qu’avec les autre AirPods, il suffit d’ouvrir le boîtier à proximité de l’iPhone pour commencer le jumelage. Vous êtes alors invité à les connecter, avant qu’Apple ne vous explique les bases (commandes multimédia, centre de contrôle..).

Ensuite, un test d’ajustement des embouts vous sera proposé pour savoir si tout est ok au niveau de la qualité sonore. Lors de ce test, vous entendrez même un son. Si la taille des embouts ne va pas à la forme de vos oreilles alors vous pouvez les changer.

Une fois l’appairage terminé, il ne vous reste plus qu’à en profiter. Et d’après nos premiers tests, le qualité son est nettement meilleure que les traditionnels AirPods. Rien qu’au niveau des basses, c’est le jour et la nuit. Même le son à fond, le son reste clair, sans aucun grésillement.

Nous reviendrons sur cette partie de manière plus approfondie après quelques heures de tests plus poussés, notamment dans des lieux bruyants. Nous verrons si les deux modes ANC et Transparence font bien leur job.

