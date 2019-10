À la fin de la conférence financière d’Apple, Luca Maestri a clairement indiqué que le nouvel iPad Pro ne serait pas commercialisé en 2019. L’attente pourrait donc durer encore plusieurs mois.

En parlant des objectifs d’Apple pour le dernier trimestre de l’année, Maestri a déclaré que l’iPad Pro connaîtra des heures de lancement différentes sur une base annuelle. En pratique, sauf surprise, il n’y aura pas de nouveau modèle d’ici la fin de l’année. Apple doit considérer que l’iPad Pro n’a pas besoin de mise à jour tous les 12 mois.

Par conséquent, le nouveau modèle sera probablement présenté au printemps 2020, environ 18 mois après le modèle actuel.

La nouvelle tablette devrait avoir des airs de ressemblance aux modèles actuels. Toutefois, Apple ajoutera probablement la triple caméra à l’arrière, comme sur l’iPhone 11. Bien entendu, le nouveau modèle intégrera également de nouveaux processeurs et probablement plus de RAM.

Ce n’est pas réellement un problème en soi puisque les modèles de 2018 sont très performants. Ils sont aussi équipés de Face ID et d’un bel écran. Le design est très propre, et ne fait aucun cas “vieillot”. Concrètement, Apple n’a pas vraiment d’intérêt à sortir un nouveau modèle sans d’importantes nouveautés. De plus, les utilisateurs déjà équipés d’un modèle de 2018 ne seraient pas forcément prêts à le remplacer. Ce n’est pas comme avec l’iPhone qui est largement plus utilisé quotidiennement.