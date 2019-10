Pour la septième année consécutive, la société de conseil Interbrand a classé Apple parmi les meilleures marques pour la septième année consécutive.

La société a de nouveau placé Google à la deuxième place et Amazon à la troisième place, mais a noté, comme l’année dernière, qu’Apple a apporté des améliorations significatives.

« Avec une transition lente mais sûre des produits aux services, Apple continue de créer un écosystème formidable. »

Interbrand produit cette liste en se basant sur sa propre analyse de ce qu’elle décrit comme une force de la marque et qui sont elles-mêmes une combinaison de facteurs externes et internes. Pour 2019, Interbrand a déclaré qu’Apple avait été particulièrement forte dans les domaines de la gouvernance, de la participation et de la différenciation.

Selon Interbrand, la gouvernance concerne « le degré de compétence de l’organisation pour permettre la mise en œuvre efficace et efficiente de la stratégie de marque ». L’implication concerne le nombre de clients qui s’identifient à la marque et la différenciation correspond à la mesure dans laquelle les acheteurs « perçoivent la marque comme ayant une proposition différenciée ».

Par rapport à l’année dernière, Google a augmenté le succès de sa marque de 8%, pour atteindre une valeur estimée à 167,713 milliards de dollars, tandis qu’Amazon a enregistré une amélioration plus marquée, avec une augmentation de 24%, portant la valeur de sa marque à 125,263 milliards de dollars, selon Interbrand.

La moitié des dix marques principales sont des entreprises de technologie, tandis que les cinq premières sont Apple, Google, Amazon, Microsoft et Coca-Cola. Samsung est en sixième position, tandis que Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s et Disney complètent le top dix.