Après la première image des possibles futurs AirPods 3 dans la bêta 1 d’iOS 13.2, la seconde bêta publiée hier nous offre plus de détails sur les prochains écouteurs Apple.

Dans le passé, nous avions déjà évoqué le fait qu’Apple travaillait sur des AirPods offrant la suppression du bruit. C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs pour ces écouteurs. Pour confirmer ces rumeurs, une animation expliquant aux utilisateurs comment modifier les options d’annulation du bruit sur les nouveaux AirPods figure dans la bêta 2 d’iOS 13.2.

This new animation in iOS 13.2 will teach users how to change noise cancelation options on the new AirPods. https://t.co/p17iN47Sy4 pic.twitter.com/T7YwaFw5Cv

— Guilherme Rambo (@_inside) October 10, 2019